Cyberschützer warnen vor Smarthome-Geräten

Tausende Smart-Home-Systeme, die in Deutschland über das Internet zugänglich sind, weisen nach Expertenmeinung gefährliche Schwachstellen auf. Hacker können demnach über das Internet Heizungen, Rollläden und Alarmanlagen manipulieren. Betroffen seien Produkte der Firma Eku drei, die in Europa verbreitet seien. Experten warnen, dass Hacker die Bewohner aussperren könnten. Außerdem ließen sich deren Gewohnheiten ausspionieren, um Einbrüche zu planen. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik schätzt den Aufwand dafür als gering ein.