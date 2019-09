Cum-Ex-Razzia bei der Commerzbank

Die Staatsanwaltschaft in Köln hat ihre Untersuchungen rund um die sogenannten Cum-Ex-Aktiengeschäfte ausgeweitet. Das hat die Behörde bestätigt, ohne Details zu nennen. Zuvor hat das "Handelsblatt" berichtet, dass Geschäftsräume der Commerzbank in Frankfurt durchsucht worden seien. Sie werde verdächtigt, sich an Cum-Ex-Geschäften beteiligt zu haben. Die Commerzbank wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. In Cum-Ex-Geschäften haben Investoren eine Lücke im Gesetz genutzt, um den Staat jahrelang um Milliarden zu prellen.