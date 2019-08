per Mail teilen

Sieben Monate nach dem Ausscheiden von Nikki Haley bekommen die USA wieder eine UN-Botschafterin: Der US-Senat hat die von Präsident Donald Trump nominierte Kandidatin Kelly Craft für den Posten bestätigt. Sie war bisher Botschafterin der Vereinigten Staaten in Kanada. Die oppositionellen Demokraten im US-Senat warfen Craft mangelnde Erfahrung vor. Ihre Amtsvorgängerin Haley hatte den Botschafterposten in New York Ende letzten Jahres aus persönlichen Gründen abgegeben.