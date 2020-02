Italien will sich wegen seiner Coronavirus-Fälle mit anderen europäischen Staaten über Gegenmaßnahmen absprechen - unter anderem mit Deutschland.

Die Gesundheitsminister mehrerer Länder wollen sich am Nachmittag in Rom treffen. Sie beraten unter anderem, wie verhindert werden kann, dass das Coronavirus auf andere Länder übergreift.

Mehr als 220 Infizierte in Italien

In Italien selbst haben sich mehr als 220 Menschen mit dem Virus angesteckt. Mindestens sieben Personen sind an den Folgen gestorben - alle hatten Vorerkrankungen. Zuletzt meldeten die Behörden auf Sizilien einen Coronavirus-Fall. Es handelt es sich um eine Frau aus der Lombardei, die dort als Touristin unterwegs war. Italienische Medien berichten außerdem von einem weiteren Fall in der Toskana.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Karin Maag, sieht Deutschland gut vorbereitet, sollte es hier zu einer Ausbreitung des Coronavirus kommen:

Dauer 3:49 min Deutschland sieht sich für Coronavirus gut vorbereitet Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag (CDU), sieht Deutschland gut vorbereitet, sollte es hier zu einer Ausbreitung des Coronavirus kommen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler sagte sie, es gebe ständige Risikobewertungen, darüber hinaus stehe das Gesundheitsministerium im ständigen Austausch mit den Bundesländern und deren Behörden. Audio herunterladen (3,4 MB | MP3)

In Italien wurden unter anderem in der besonders schwer betroffenen Lombardei zehn Gemeinden zu Sperrzonen erklärt. Dort kontrollieren nun Sicherheitskräfte wer rein oder raus darf. Wer die Ortschaften dennoch verlassen wolle, benötige "besondere Ausnahmeregelungen", sagte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte. Dabei ist unklar, wie effektiv die Absperrung wirklich ist.

Sehenswürdigkeiten geschlossen, Karneval abgesagt

In der lombardischen Hauptstadt Mailand blieben auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten geschlossen. Der Mailänder Dom sollte zum Beispiel als Vorsichtsmaßnahme für Touristen bis mindestens Dienstag geschlossen bleiben.

In Kirchen in der Lombardei und in Venetien fielen Gottesdienste aus. Der weltberühmte venezianische Karneval wurde abgebrochen. Auch die Hafenstadt Triest beschloss am Sonntagabend eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen.

Spahn: "Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte am Montag: "Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann." Die Lage deute darauf hin, dass sich das Virus in Form einer weltweiten Pandemie ausbreite. Das ganze Statement des Ministers hören Sie hier im Audiobeitrag.

Dauer 1:21 min Jens Spahn: Coronavirus ist in Europa angekommen Bundegesundheitsminister Jens Spahn vor Presse in Berlin

Auswirkungen auf deutsche Wirtschaft befürchtet

Expertinnen und Experten beschäftigen sich bereits mit möglichen Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Riccardo Kurto, der China-Beauftragte des Bundesverbandes Materialeinkauf, befürchtet bei einer länger anhaltenden Epidemie, dass die Folgen für die Wirtschaft höher sein könnten, als bei der Ausbreitung des Sars-Virus vor 18 Jahren.

Grund dafür sei vor allem das extreme Wachstum der chinesischen Wirtschaft und auch die Expansion deutscher Unternehmen nach China. Deutsche und auch Unternehmen in China suchten derzeit verstärkt weltweit nach alternativen Lieferquellen.