Das Coronavirus greift in Deutschland um sich, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das Robert-Koch-Institut spricht von "schwerer Krankheitsform". Wir informieren Sie laufend und geben praktische Tipps.

Inzwischen gibt es in Deutschland mindestens 44 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben sich weitere Verdachtsfälle bestätigt.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass sich das Coronavirus in Deutschland weiter ausbreitet. Das erklärten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei einem Krisentreffen in Berlin. Nach dem Auftreten des Virus in Europa und Deutschland habe sich die Lage deutlich verschärft.

Jetzt gehe es darum, die Infektionsketten in und nach Deutschland zu unterbrechen. In Zukunft werden nicht nur Flugreisende aus China, sondern auch aus Südkorea, Japan, Iran und Italien nach der Landung ihren Aufenthaltsort angeben müssen.

Infektion mit Coronavirus ist "schwere Krankheitsform"

Das Robert-Koch-Institut geht derzeit nicht davon aus, dass bei uns so wie in Italien ganze Städte abgeriegelt werden müssen. Laut Institut ist das Corona-Virus dennoch gefährlicher als die normale Grippe.

Es stuft Infektionen mit dem Coronavirus als "Schwere Krankheitsform" ein. 15 von 100 Infizierten erkrankten schwer. Das sei viel, sagte der Präsident des Institutes, Lothar Wieler (Video). Nach den bisherigen Zahlen stürben ein bis zwei Prozent der Infizierten. Wieler betonte gleichzeitig, es gebe keinen Anlass, in Deutschland eine Abriegelung von Städten wie etwa in Italien zu erwarten.

Hände waschen hilft Infektionen zu vermeiden Der Coronavirus breitet sich immer weiter in Deutschland aus. Was kann jeder Einzelne tun um sich zu schützen? Das Robert-Koch-Institut hat Hinweise gegeben, wie man sich am besten verhält.

