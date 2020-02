Wegen des Coronavirus werden weltweit Großveranstaltungen abgesagt. Auch kleinere Messen wie zum Beispiel die IT Trans in Karlsruhe sind betroffen. Merkel sagte unterdessen, um die Ausbreitung zu verbreiten, sei jeder einzelne gefragt.

Nachdem die Internationale Tourismus-Börse in Berlin, die Kölner Fitness-Messe Fibo und andere kleinere Messen wie beispielsweise die IT Trans in Karlsruhe wegen des Coronavirus nicht stattfinden, warb Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Stralsund für "Maß und Mitte". Es sollten nicht alle Veranstaltungen abgesagt werden, sagte sie.

Merkel: "Ich gebe heute Abend niemandem die Hand"

Deutschland habe beste Voraussetzungen, um mit dem Virus klarzukommen. Zudem sei jeder einzelne gefragt. Ihr Beispiel: "Ich gebe heute Abend niemandem die Hand", sagte sie.

Zuvor hatte Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt, Merkel informiere sich tagtäglich über die Verbreitungszahlen und die Gegenmaßnahmen.

Coronavirus in Deutschland

In Deutschland haben sich nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 50 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Am stärksten betroffen ist Nordrhein-Westfalen. Dort ist inzwischen von rund 35 infizierten Menschen die Rede.

Coronavirus: Alles Wichtige für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Der Krisenstab der Bundesregierung hat zur Corona-Eindämmung unterdessen weitere Auflagen beschlossen. Im Luft- und Schiffsverkehr muss demnach auch für Reisende aus Südkorea, Japan, Italien und dem Iran der Gesundheitsstatus der Passagiere vor der Einreise gemeldet werden. Bisher galt diese Regelung lediglich für China.

Außerdem werden die Bahnunternehmen verpflichtet, Fahrgäste mit Symptomen einer Erkrankung den Behörden zu melden. Zudem soll die Bundespolizei ihre Kontrollen im 30-Kilometer-Raum an den Grenzen verstärken.

Robert-Koch-Institut: Risiko in Deutschland gering bis mäßig

Trotz steigender Ansteckungszahlen mit dem Virus sehen Experten bisher keine große Gefahr für Deutschland. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist das Risiko hierzulande derzeit als gering bis mäßig einzuschätzen. Gleichwohl müsse man mit weiteren Krankheitsübertragungen rechnen, hieß es.

Coronavirus: Liveblog der Tagesschau

Bundesweite Rufnummer 116 117

Die Bundesregierung empfiehlt, die bundesweite Rufnummer 116 117 anzurufen: Wer befürchtet, sich mit dem Virus infiziert zu haben, weil er eine Reise in ein Riskiogebiet unternommen, oder Kontakt zu einer infizierten Person gehabt habe, solle sich an diese Nummer wenden.

