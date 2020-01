per Mail teilen

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben die USA angekündigt, ihre Bürger aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan auszufliegen. Auch Frankreich will seine Bürger aus dem betroffenen Gebiet herausbringen. In Deutschland gibt es bisher keine entsprechenden Pläne.

Es gebe einen engen Kontakt zwischen Mitarbeitern der deutschen Botschaft und den chinesischen Behörden, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Deutsche Staatsbürger in China könnten sich in den Auslandsvertretungen beraten und über aktuelle Entwicklungen informieren lassen.

SWR-Korrespondentin Cecilia Reible berichtet aus dem Hauptstadtstudio:

Deutsche sollen sich in China vor Ort in Krisenvorsorgelisten eintragen

Sich in China befindenden Deutschen wird empfohlen, sich in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes zu registrieren. Bisher hätten sich auf der Liste rund 100 Deutsche eingetragen, die ihren ständigen Wohnsitz in der Provinz Hubei haben.

Auswärtiges Amt empfiehlt, nicht notwendige Reisen zu verschieben

Darüber hinaus empfiehlt das Auswärtige Amt Chinareisenden, nicht notwendige Reisen in die vom Coronavirus betroffenen Gebiete zu verschieben. Vor Reiseantritt sollte man in jedem Fall die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes im Internet lesen. Auf der Seite finden sich zudem Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln zur Vermeidung einer Infektion.