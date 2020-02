Deutschland ist als Coronafall auf der Weltkarte spät dran. Politik und Behörden konnten sich vorbereiten. Vielleicht kommen wir glimpflich davon. Mehr ist nicht drin. Ein Kommentar.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland rasch aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ließen daran bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag keine Zweifel. Noch wenige Tage, dann erreicht die Zahl der Infektionen hierzulande einen drei- oder vierstelligen Bereich. Es könnten auch in Deutschland Menschen am Coronavirus sterben, aber hoffentlich nur wenige.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Deutschland spät drankommt. Politik und Behörden konnten die Entwicklungen in anderen Ländern über Wochen verfolgen - auch die Fehler von Politik und Behörden dort. Hinzukommt die hoch entwickelte Infrastruktur unserer Gesundheitsversorgung. In Deutschland gehen die Vorräte an Desinfektionsmitteln zur Neige, aber nicht die Krankenbetten.

Coronavirus-Beauftragter im Iran inzwischen selbst infiziert

Ich finde auch, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bis jetzt einen guten Job macht. Seine Strategie, nichts kleinzureden, aber auch nicht die Pferde scheu zu machen, wirkt besonnen und authentisch. Es handelt sich um einen Zufall, aber auch eine List der Geschichte, dass der stellvertretende Gesundheitsminister des Iran, der den Kampf gegen das Virus koordinieren sollte, inzwischen selbst infiziert ist. Seinen letzten Fernsehauftritt bestritt er bereits mit deutlichen Symptomen. Viele Iraner haben den Eindruck, das tatsächliche Ausmaß der Coronavirus-Ausbreitung würde verschleiert. Diese Sorge erscheint in Deutschland unbegründet.

Die Nachrichten der nächsten Tage und wahrscheinlich Wochen sind absehbar. Am Ende könnte Deutschland glimpflich davonkommen. Bei manchen Problemlagen ist einfach nicht mehr drin.