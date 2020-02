Immer mehr Corona-Fälle in Deutschland. Die Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, Barbara Römer, erklärt: Erst wenn zu Erkältungs- oder Grippesymptomen weitere Faktoren dazukommen, sollte man sich Gedanken machen.

"Könnte ich ein Corona-Fall sein?" Mitten in der Erkältungs- und Grippesaison fragen sich das gerade viele. Denn die Symptome eines grippalen Infekts, einer echten Grippe und von Covid-19 sind erst mal die gleichen:

Husten, Schnupfen

Fieber

Kopf- und Gliederschmerzen

Mattigkeit

"Normale Grippe wahrscheinlicher"

Dr. Barbara Römer SWR SWR -

Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine "normale" Grippe oder Erkältung hat, immer noch deutlich höher als die Gefahr einer Coronavirus-Infektion. Darauf hat Barbara Römer, die Vorsitzende des Landeshausärzteverbands Rheinland-Pfalz, im SWR-Interview hingewiesen.

Erst wenn zu den zu den klassischen Erkältungs- oder Grippesymptomen noch weitere Faktoren dazukommen, wird man zum Corona-Verdachtsfall und sollte Kontakt mit einem Arzt aufnehmen:

Die Rückkehr aus einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen

Kontakt zu jemandem, der infiziert ist

Nicht gleich zum Arzt - erst anrufen

Dauer 6:14 min Coronavirus: Bei diesen Symptomen bin ich ein Verdachtsfall Viele Menschen sind verunsichert, seit es auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erste Fälle von Covid-19 gibt. Im Gespräch mit Sebastian Felser gibt die Hausärztin Barbara Römer praktische Tipps, auf was Sie achten sollten, welche Symptome das Coronavirus hervorruft und welche Schritte Sie gehen müssen, wenn es tatsächlich einen Verdacht gibt. Audio herunterladen (5,4 MB | MP3)

"Dann ist es für uns als Hausärzte wichtig, dass sie nicht in die Praxis laufen, sondern uns anrufen.", so Römer. Am Telefon wird dann geklärt, wie es weiter geht. Ob der Patient zum Test in die Praxis kommt, stationär ins Krankenhaus oder ob der Arzt nach Hause kommt.

Dann geht es darum, möglichst schnell eine Diagnose zu stellen. Darauf sind auch Hausarztpraxen vorbereitet. Man sollte allerdings nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arzt fahren sondern möglichst einzeln, um andere nicht anzustecken.

Wenn man nach den Tests wieder nach Hause darf, sollte man dort bleiben, bis das Ergebnis feststeht. Laut Römer dauert das aktuell etwa 24 Stunden. Wenn die Zahl der Verdachtsfälle steigt, könnte es auch bis zu 48 Stunden dauern. Abhängig vom Testergebnis gibt es vom Arzt dann Informationen, wie es weiter geht.