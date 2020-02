Coronavirus: Hilfe für Chinas Wirtschaft

Die chinesische Zentralbank will die Wirtschaft des Landes vor den finanziellen Folgen des Coronavirus schützen. Man werde zur Öffnung der Finanzmärkte morgen rund 156 Milliarden Euro bereitstellen, gab die Bank bekannt. Damit sollten das Bankensystem und der Devisenmarkt stabil gehalten werden. Die Banken müssten nun den Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen des Landes ausreichend Kredite zur Verfügung stellen, hieß es weiter. In ganz China sind bisher mehr als 14.300 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Die Zahl der Toten wird mit 304 angegeben. Erstmals wurde nun auch ein Todesfall in einem anderen Land gemeldet. Auf den Philippinen ist ein Mann an dem Virus gestorben.