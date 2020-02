Coronavirus: Elfter Fall in Deutschland bestätigt

In Deutschland gibt es einen weiteren bestätigten Coronavirus-Fall. Die Infektion wurde bei einem Kind in Bayern nachgewiesen. Damit sind bundesweit elf Fälle bestätigt. Weil sich das Virus in China weiter ausbreitet, fliegt die Lufthansa-Gruppe dort bis Ende des Monats keine Ziele mehr an.

Chinas Führung hat Fehler im Umgang mit dem Coronavirus eingeräumt. Der Ständige Ausschuss des Politbüros erklärte, es gebe Probleme im nationalen Notfall-Management. Künftig müssten zum Beispiel Märkte besser überwacht werden, um den illegalen Handel mit Wildtieren zu unterbinden.