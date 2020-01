Fast 7.000 Menschen sitzen auf einem Kreuzfahrtschiff in einer italienischen Hafenstadt fest. Es besteht der Verdacht, dass eine Passagierin an dem Coronavirus erkrankt sein könnte. Alle Passagiere dürfen das Schiff nicht verlassen.

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus sitzen rund 7.000 Passagiere an Bord der "Costa Esmeralda" im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia fest. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, wie auch ein Sprecher der Reederei bestätigte.

Sie und ihr Mann waren laut Medien am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Frau sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden. Die Ergebnisse eines Virustests wurden für den Nachmittag erwartet, ihr Mann habe kein Fieber. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften.

Vorher Stationen in Barcelona und Marseille

Das Ehepaar hat die Kreuzfahrt den Berichten nach in der Hafenstadt Savona in Ligurien begonnen. Das Schiff habe auf der regulären Tour durchs westliche Mittelmeer in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca Station gemacht, bevor es Civitavecchia anlief. Von dort erkunden die Schiffsreisenden in der Regel die italienische Hauptstadt Rom.

Russland schließt Grenze zu China

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus schließt Russland seine Grenze zu China. Es würden außerdem keine Visa mehr für chinesische Staatsbürger ausgestellt, teilte die russische Regierung mit. Es gebe in Russland bisher keinen Krankheitsfall - man müsse alles tun, um die Bevölkerung zu schützen, hieß es zur Begründung.

Die Weltgesundheits-Organisation WHO berät am Nachmittag erneut darüber, ob wegen des Coronavirus ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen werden soll. Bisher sind in China 170 Menschen an den folgen des Virus gestorben, mehr als 7.700 sollen infiziert sein. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile vier bestätigte Krankheitsfälle sowie zwei Verdachtsfälle.

Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China

Die Fluggesellschaft Lufthansa sagte alle Verbindungen von und nach China bis zum 9. Februar ab. Die Maßnahme umfasst auch die Lufthansa-Töchter Swiss und Austrian Airlines. Hongkong werde dagegen wie geplant weiterhin angeflogen, teilte der Konzern mit. Aus operativen Gründen sei zudem die Buchungsannahme für China-Flüge bis Ende Februar gestoppt worden.

Lufthansa folgt mit dieser Entscheidung ihrem Konkurrenten British Airways und anderen Fluggesellschaften. British Airways hatte bereits kurz zuvor die Direktflüge zwischen Großbritannien und dem chinesischen Festland eingestellt und folgte damit verschärften Reisewarnungen des britischen Außenministeriums.

Dauer 0:54 min Coronavirus: Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China Roman Warschauer berichtet.

Virus-Übertragung bereits vor Ausbruch von Symptomen?

Das Coronavirus kann offenbar bereits vor dem Auftreten von Symptomen wie Fieber oder Husten von Mensch zu Mensch übertragen werden. Das hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters ein japanischer Gesundheitsexperte gesagt - er habe sich dabei auf einen entsprechenden Nachweis aus China bezogen.