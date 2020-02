per Mail teilen

Die Lufthansa-Gruppe fliegt wegen des Coronavirus bis 29. Februar nicht mehr nach China. Das betreffe auch die Tochterunternehmen Swiss und Austrian, teilte der Konzern mit. Danach fliegt das Unternehmen wieder Peking und Shanghai an. Flüge zu den übrigen Zielen in China bleiben dagegen bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März ausgesetzt. Die Verbindungen nach Hongkong werden demnach hingegen weiterhin angeboten.