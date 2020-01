Corona-Fälle in Thailand, Südkorea und Japan

In Südkorea ist erstmals ein Fall des neuartigen Corona-Virus aus China aufgetreten. Wie die Gesundheitsbehörden melden, sei eine Chinesin betroffen, die gestern aus der Stadt Wuhan in Zentralchina nach Südkorea gereist ist. Auch in Thailand sind zwei Infektionen und in Japan ein Fall bei Reisenden aus Wuhan bestätigt worden. In China sind mittlerweile 200 Menschen an der rätselhaften Lungenkrankheit erkrankt. Ein weiterer Patient ist gestorben. Damit gibt es jetzt drei Todesfälle, wie die Gesundheitsbehörden in der zentralchinesischen Stadt Wuhan mitteilten. Erstmals wurden auch Infektionen mit dem neuartigen Virus an anderen Orten in China, wie etwa in Peking, entdeckt.