Italien hat im Kampf gegen das Corona-Virus seine Schutzmaßnahmen verschärft. Im Norden des Landes gibt es zusätzliche Kontrollen an Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnen.

Wer die Region verlassen oder dort einreisen will, muss eine Selbsterklärung unterschreiben. Darin muss bestätigt werden, dass die Reise wegen eines Notfalls erfolgt oder zwingende berufliche Gründe bestehen, berichtet unser Italien-Korrespondent Jörg Seisselberg. Die Kontrollen seien aber etwas durchlässiger als in den sogenannten "Roten Zonen", in denen es die meisten Corona-Fälle gibt

Zahl der Corona-Todesfälle steigt weiter

In Italien gibt es bereits mehr als 360 Tote und 7300 Infektionen. Um die Krise in den Griff zu bekommen, hatte die Regierung große Teile des Nordens zur Sperrzone erklärt, darunter die Lombardei mit dem Finanzplatz Mailand sowie die Provinzen Venedig, Parma und Modena. Rund 16 Millionen Menschen sind von den Sperrungen betroffen.

Dauer 3:11 min Italien-Korrespondent: "Es soll keinen Flucht-Tourismus geben" Italien-Korrespondent: "Es soll keinen Flucht-Tourismus geben"

Vor allem die Behörden in Süditalien appellieren an die Menschen aus dem Norden, die Sperrzonen nicht zu verlassen. Der Appell laute: "Bleibt da, wo Ihr seid, wenn Ihr aus einem Risikogebiet kommt". Einzelne Regionen hätten sogar angekündigt, Menschen unter Quarantäne zu stellen, wenn sie zuvor aus Risikogebieten gekommen seien. Dies solle dabei helfen, einen "Flucht-Tourismus" zu vermeiden.

Journalistin in Florenz: Es ist niemand unterwegs

Die Toskana gehört nicht zu den "Roten Zonen". Dennoch sei auch hier alles anders als gewöhnlich, meint Christiane Büld Campetti. Die Journalistin lebt seit über zehn Jahren in Florenz. Ihr Büro liegt mitten im Zentrum, direkt an der normalerweise belebten Piazza Santa Croce.



"Heute Morgen hatte ich das Gefühl, es ist 7 Uhr an einem Sonntagmorgen – und nicht 9 Uhr. Es war überhaupt nichts los, es war niemand unterwegs. Das ist natürlich schon sehr besonders", so Büld Campetti im SWR.