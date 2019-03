per Mail teilen

Auch im Karneval gibt es Grenzen. Und genau die hat Annette-Kramp-Karrenbauer mit ihrem Witz überschritten - meint SWR-Politik-Redakteur Mark Kleber.

Der Begriff Political Correctness suggeriert, es gebe nur richtige oder falsche politische Äußerungen. Das ist Unsinn. Es gibt viele Abstufungen dazwischen. Aber trotzdem gibt es solche Grenzen, auch in der Fastnacht.

Wer den Kommentar hören möchte, klickt hier zum Audio:

Dauer 01:36 min Der Kommentar zum Hören Kommentar von SWR Landespolitik-Redakteur Mark Kleber

Niemand würde sich zum Beispiel über Juden lustig machen. Oder über Menschen im Rollstuhl. Aber bitte auch nicht über Menschen, die nicht klar männlich oder weiblich sind. Für meinen Geschmack hat Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede eine Grenze verletzt. Und das hätte ihr auch klar sein müssen.

Es macht nämlich einen Unterschied, ob man in der Fastnachtszeit derbe Witze über politische Gegner macht - die müssen das aushalten. Oder ob die Pointe auf Menschen zielt, die über lange Zeit eine Menge Diskriminierung erdulden mussten.

Fortschritt ins Lächerliche gezogen

Erst im Dezember hat der Bundestag auch mit Unionsstimmen beschlossen, dass im Geburtenregister als Geschlecht auch "divers" stehen kann. Das ist ein Fortschritt. Diesen Fortschritt zieht Annegret Kramp-Karrenbauer ins Lächerliche.

Dabei wollte die CDU-Vorsitzende mit ihrer Bemerkung über "Toiletten für das Dritte Geschlecht" eigentlich nur ihre männlichen Politikerkollegen in Berlin bloßstellen - als gar nicht so männlich. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen gerade in der Politik war der rote Faden ihrer Rede.

Nicht auf Kosten von Menschen, die häufig diskriminiert werden

Da darf man als Frau austeilen, finde ich. Aber nicht auf Kosten von Menschen, die immer noch häufig diskriminiert werden. Wenn doch, dann signalisiert man damit Distanz und Geringschätzung.

Aber vielleicht ging es ja genau darum: Sich mit diesem kleinen Seitenhieb die Schenkelklopfer der Konservativen zu sichern - für’s eigene Profil. Wenn das das Ziel war, sage ich ganz klar: Für mich wäre das nicht mehr politisch korrekt, sondern einfach nur abgefeimt.