Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will sich heute im Senat in Rom zur politischen Krise im Land äußern. Der Senat hatte in der vergangenen Woche einen von Lega-Chef Matteo Salvini eingebrachten Misstrauensantrag gegen den parteilosen Conte abgelehnt und zunächst von diesem eine Erklärung verlangt. Salvini drängt angesichts guter Umfragewerte auf rasche Neuwahlen. Er hatte die Koalition seiner Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung vor gut zwei Wochen aufgekündigt.