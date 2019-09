Conte gewinnt erste Vertrauensabstimmung

Die neue italienische Regierung unter Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Abend in Rom die erste von zwei Vertrauensabstimmungen gewonnen. Die meisten Abgeordneten stimmten für das Bündnis aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten. Es gilt als europafreundlicher als die Koalition aus Fünf Sternen und rechter Lega, die im vergangenen Monat geplatzt ist. Vor der Abstimmung hatte Conte sein Regierungsprogramm vorgestellt. Er versprach, Italien werde es künftig wirtschaftlich besser gehen. Heute steht in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, die nächste Abstimmung über die italienische Regierung an. Dort haben Fünf Sterne und Sozialdemokraten nur eine knappe Mehrheit.