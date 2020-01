Condor hat neuen Eigentümer

Der angeschlagene Ferienflieger Condor hat einen Käufer gefunden. Das Unternehmen will am Vormittag gemeinsam mit dem neuen Eigentümer Einzelheiten bekanntgeben. Dessen Name wurde noch nicht genannt. Condor war durch die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook in Schieflage geraten. Zuletzt wurden im Bieterverfahren drei Interessenten genannt. Dabei handelt es sich um die polnische Fluggesellschaft LOT, den US-Finanzinvestor Apollo und die britische Investmentgesellschaft Greybull. Condor wurde zuletzt mit einem staatlichen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro finanziert.