Der italienische Schriftsteller Andrea Camilleri ist im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben. International bekannt wurde er ab Mitte der 90er-Jahre durch seine Kriminalromane mit Commissario Montalbano, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Von 1977 bis 1997 war Camilleri auch Professor an der Nationalakademie der Dramatischen Künste "Silvio D’Amico" in Rom. Viele seiner Werke wurden verfilmt.