Die Commerzbank will nach eigenen Angaben rund 4.300 Stellen streichen. Von ihren rund 1.000 Filialen solle etwa jede Fünfte geschlossen werden, teilte das Frankfurter Geldhaus am Freitag mit. Welche Stellen betroffen sind, ist noch nicht bekannt. In der vergangenen Woche hatte der Vorstand laut Medienberichten erwogen, bis zu 2.500 Stellen in der Frankfurter Zentrale zu streichen. Die Commerzbank hat ihre Belegschaft in den vergangenen Jahren bereits erheblich reduziert.