Christen in aller Welt feiern ab heute mit Gottesdiensten Weihnachten und erinnern an die Geburt Jesu vor über 2.000 Jahren. Im Vatikan leitet Papst Franziskus am späten Heiligabend die Christmette. Gestern hatte er beim Mittagsgebet den Menschen Trost zugesprochen, die Weihnachten nicht zu Hause mit ihrer Familie oder in der Heimat feiern können. In Deutschland riefen katholische und evangelische Bischöfe zu Frieden, Gerechtigkeit und Optimismus auf.