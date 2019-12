Chinesischer Regierungskritiker erhält Sacharow-Preis

Das Europaparlament hat den chinesisch-uigurischen Regierungskritiker Ilham Tohti mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit ausgezeichnet. Seine Tochter hat den Preis stellvertretend in Straßburg angenommen, weil Tohti in China inhaftiert wurde. Sie wolle ihren Vater unterstützen, auch wenn sie nicht wisse, wo er sich im Moment befinde. Sie glaube fest, dass er noch am Leben sei. Tohti gehört der muslimischen Minderheit der Uiguren an und ist einer ihrer bekanntesten Vertreter. Der frühere Wirtschaftsprofessor ist vor fünf Jahren in China zu lebenslanger Haft verurteilt worden.