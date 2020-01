Mehr als 40 Menschen sind in China bereits an den Folgen des Coronavirus gestorben. Jetzt werden auch erste Fälle in Europa gemeldet.

Das Coronavirus aus China hat Europa erreicht - Frankreich hat drei Infektionen bestätigt. Die Erreger lösen eine Lungenkrankheit aus, die auch tödlich verlaufen kann.

Dauer 1:30 min Dritter Fall von Coronavirus in Frankreich bestätigt Dritter Fall von Coronavirus in Frankreich bestätigt

"Epidemie behandeln wie einen Flächenbrand"

Die drei Patienten befinden sich laut dem französischen Gesundheitsministerium derzeit in Quarantäne. Ein Fall trat demnach in Bordeaux auf, die anderen Lungenerkrankungen wurden in Paris diagnostiziert.

Bei dem Patienten aus Bordeaux handelt es sich wohl um einen 48-Jährigen Mann. Er sei aus der chinesischen Millionemetropole Wuhan zurückgekehrt. Dort waren zum Jahresbeginn die die ersten Fälle der Lungenkrankheit aufgetreten.

Alle Infizierten hätten sich zuvor in China aufgehalten. Es werde jetzt jeder geprüft, der in engem Kontakt zu den Erkrankten stand. Die Regierung werde alles unternehmen, um eine Ausbreitung des Erregers einzudämmen. Gesundheitsministerin Agnès Buzyn sagte: "Wir müssen eine Epidemie behandeln wie einen Flächenbrand." Sie schloss nicht aus, dass es noch weitere Fälle geben könnte.

Buzyn appellierte an Reisende, die aus China zurückkehren: Sie sollten darauf achten, ob sie Lungenprobleme oder Fieber bekämen. In diesem Fall sollte unter keinen Umständen ein Arzt oder Notdienst aufgesucht werden. Stattdessen könnten Betroffene einen Notdienst kontaktieren. Dieser würde sie dann zu Hause abholen und direkt ins Krankenhaus bringen.

Coronavirus: Das sind die Symptome Laut dem Robert Koch-Institut verursachen Coronaviren meistens milde Erkältungssymptome wie bei Husten oder Schnupfen. Bestimmte Coronaviren könnten allerdings schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen. Diese könnten zu einer Lungenentzündung führen. Todesfälle seien bisher aber vor allem bei Patienten aufgetreten, die bereits an anderen schweren Erkrankungen litten.

Coronavirus breitet sich weltweit aus

Auch in anderen Ländern wurden Fälle des Coronavirus bestätigt. Darunter sind asiatische Länder wie Japan, Thailand, Vietnam, Singapur und Taiwan. Auch in den USA wurden zwei Fälle gemeldet - in den US-Großstädten Seattle und Chicago. In Australien wurde am am Wochenende ebenfalls ein Fall bestätigt.

Zahl der Infektionen in China steigt rasant

Der Coronavirus hält China seit einiger Zeit in Atem. 41 Menschen sind laut dem chinesichen Staatsfernsehen bisher an der Krankheit gestorben. Knapp 1.300 sind in der Volksrepublik mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahl steigt rasant an - allein von Freitag auf Samstag erhöhte sich die Zahl der Infizierten um ein Drittel.