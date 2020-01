China will stärker gegen Wegwerfplastik vorgehen. In allen Großstädten sollten Plastiktüten bis Ende dieses Jahres verboten sein, kündigte das chinesische Umweltministerium an. In den übrigen Orten solle das Verbot ab 2022 gelten, ausgenommen davon seien jedoch noch einige Jahre lang Fischmärkte. Bis 2025 will China außerdem den Verbrauch an Einweggeschirr und -besteck in Restaurants um 30 Prozent senken.