China kritisiert Großbritannien wegen Einmischung

China hat verlangt, dass Großbritannien sich nicht in die Angelegenheiten Hongkongs einmischt. Hintergrund ist ein Telefonat des britischen Außenministers mit Regierungschefin Carrie Lam. Dabei war es auch um gewaltsame Auseinandersetzungen bei den jüngsten Demonstrationen gegangen. London sorge durch solche Telefonate für Ärger in der ehemaligen britischen Kolonie, meint Peking. In Hongkong haben Regierungskritiker derweil trotz Demonstrationsverbots zu neuen Kundgebungen aufgerufen. Unter anderem soll der internationale Flughafen besetzt werden.