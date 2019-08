China hält britischen Konsulatsmitarbeiter fest

In China halten die Behörden einen Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong fest. Das hat ein Sprecher des Außenministeriums in Peking bestätigt. Demnach muss der Mann 15 Tage in Verwaltungshaft, weil er Gesetze zur öffentlichen Sicherheit verletzt habe. Was ihm die chinesischen Behörden genau vorwerfen, ist unklar - auch, ob der Fall mit den Anti-Regierungsprotesten in Hongkong zu tun hat. Das britische Außenministerium erklärte, der Mitarbeiter habe an einer Unternehmensveranstaltung in der Stadt Shenzhen teilgenommen. Anschließend sei er aber nicht ins benachbarte Hongkong zurückgekehrt.