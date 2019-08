China: Genug Macht, um Unruhe in Hongkong zu ersticken

Chinas Botschafter in London hat den Demonstranten in Hongkong gedroht. Sollte sich die Situation weiter verschärfen und unkontrollierbar werden, werde die Zentralregierung in Peking nicht dasitzen und zuschauen. China habe genug Möglichkeiten und Macht, um jede Unruhe schnell zu ersticken, sagte der Diplomat. Zuvor wurde bekannt, dass Hunderte chinesische Sicherheitskräfte in der Nähe von Hongkong für einen Einsatz trainieren. China hat auch die Grenzkontrollen verschärft. Chinesische Medien berichten, dass Grenzbeamte verstärkt Smartphones filzen, um Fotos und Videos von den Massenprotesten zu finden. Einigen Reisenden seien auch Fingerabdrücke und Blutproben abgenommen worden.