Chiles Präsident entschuldigt sich

per Mail teilen

Nach tagelangen Protesten in Chile hat Staatschef Sebastián Piñera Reformen angekündigt. Zum Beispiel würden die Mindestrente und der Mindestlohn angehoben, sagte der konservative Präsident in einer Fernsehansprache. Außerdem werde man eine Krankenversicherung für besonders schwere Krankheiten einführen. Die Probleme hätten sich über Jahrzehnte angehäuft, sagte Piñera. Er habe das Ausmaß der Unzufriedenheit nicht erkannt. Eine Erhöhung der U-Bahnpreise in der Hauptstadt Santiago hatte Proteste ausgelöst, die sich aufs ganze Land ausweiteten. Mindestens 15 Menschen kamen bei Unruhen ums Leben.