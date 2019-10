Mehrere Tote bei Unruhen in Chile

In Chile sind bei Unruhen am Wochenende mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das Militär hat für die Nacht erneut eine Ausgangssperre in der Hauptstadt Santiago verhängt. Auslöser der Unruhen war eine geplante Erhöhung der U-Bahn-Ticketpreise durch die chilenische Regierung. Die hat den Plan mittlerweile verworfen. Trotzdem gibt es seitdem immer wieder Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei und Plünderungen. Am Sonntag kamen laut Behörden bei Bränden in einem geplünderten Supermarkt sowie einer Lagerhalle insgesamt acht Menschen ums Leben.