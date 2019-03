Bei BASF in Ludwigshafen ist eine Chemikalie in den Rhein gelaufen. Nach Angaben des Unternehmens wurde der Stoff seit vergangenem Montag in einer Kläranlage gemessen. Die Chemikalie sei als schwach wassergefährdend eingestuft. Das Umweltministerium in Mainz habe dennoch vorsorglich die Rhein-Anlieger-Länder wie Nordrhein-Westfalen informiert. Warum die Chemikalie ausgelaufen ist, ist unklar. Die Ursache werde derzeit ermittelt.