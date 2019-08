Chefin der schottischen Konservativen tritt zurück

Die Chefin der schottischen Konservativen, Ruth Davidson, ist nach Informationen des Senders BBC zurückgetreten. Sie nannte politische und private Gründe für den Schritt. Davidson gilt als Gegnerin des Brexit-Kurses von Premierminister Boris Johnson. Er will die Briten notfalls auch ohne Abkommen aus der EU führen. Am Mittwoch ordnete er eine Zwangspause für das britische Parlament an. Damit haben die Abgeordneten kaum noch Zeit gegen einen ungeregelten Brexit vorzugehen. Tausende Menschen protestierten am Mittwoch Abend gegen die Zwangspause und warfen Johnson einen Putsch vor. Mehr als eine Million Menschen unterzeichneten außerdem im Internet einen Aufruf gegen Johnsons Pläne.