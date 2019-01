Chaos Computer Club warnt vor Manipulation bei US-Wahl

In Leipzig hat das Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs begonnen. Dabei warnte ein US-Computerspezialist vor einer Manipulation der kommenden US-Wahlen. Der Informatiker Alex Halderman von der Universität in Michigan sagte, ihm selbst sei es gelungen, eine der Wahlmaschinen zu manipulieren, die in einigen US-Bundesstaaten üblich sind. Deshalb forderte er, stattdessen solle jede Wählerstimme auf Papier dokumentiert und per Hand ausgezählt werden. Der Chaos Communication Congress gilt als eins der größten Hacker-Treffen der Welt, die Veranstalter erwarten dieses Jahr rund 16.000 Teilnehmer.