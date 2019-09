per Mail teilen

Im ersten Gruppenspiel der Champions League hat Dortmund gegen Barcelona unentschieden gespielt. In der Partei gab es am Abend keine Tore. Und das, obwohl Dortmund einen Elfmeter bekam. Den hat Marco Reus aber gegen Barca-Torwart Marc-André ter Stegen verschossen. Leipzig war erfolgreicher und hat 2:1 in Lissabon gewonnen.