Cem Özdemir erhält Ignaz-Bubis-Preis

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir ist mit dem Ignaz-Bubis-Preis für Verständigung ausgezeichnet worden. In der Begründung heißt es unter anderem, der frühere Grünen-Chef habe sich in außergewöhnlicher Weise für ein weltoffenes und tolerantes Deutschland engagiert. Es sei ihm eine Herzenssache, dass Menschen unterschiedlicher Sprache, Herkunft und Religion miteinander leben könnten. Damit verkörpere Özdemir in hervorragender Weise die Werte, für die sich der frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland eingesetzt habe. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und wird von der Stadt Frankfurt am Main alle drei Jahre vergeben. Dort starb Bubis im Jahr 1999.