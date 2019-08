Cem Özdemir erhält Frankfurter Ignatz-Bubis-Preis

Der Bundestagsabgeordnete und frühere Grünen-Chef Cem Özdemir bekommt den Ignatz-Bubis-Preis der Stadt Frankfurt. Sie begründete die Auszeichnung mit dem außergewöhnlichen Engagement Özdemirs. Die Entwicklung Deutschlands zu einem weltoffenen und toleranten Land,

in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Religion miteinander leben, sei ihm eine besondere Herzenssache. Özdemir verkörpere damit in hervorragender Weise die Werte, für die sich Ignatz Bubis stets eingesetzt habe. Die Stadt Frankfurt überreicht Özdemir den Preis am kommenden Sonntag in der Paulskirche. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro verbunden.