CSU will Innovations-Anleihe schaffen

Die CSU will eine Innovationsanleihe einführen und so mehr Geld für Schlüsseltechnologien bekommen. Die Anleihe solle mit einem staatlich garantierten Zins von zwei Prozent und einer Laufzeit von zehn Jahren ausgestattet werden, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Abschluss der Winterklausur im Kloster Seeon. Man wolle so insgesamt 100 Milliarden Euro einwerben. Das Geld solle dann in Startups und Unternehmensinnovationen etwa im Bereich Künstliche Intelligenz und Klimatechnologie fließen.