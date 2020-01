CSU-Klausur in Seeon - Partei will Rentensystem verändern

per Mail teilen

Die CSU will das deutsche Rentensystem verändern und fordert, dass Kinder bis zur Volljährigkeit staatliche Zuschüsse bekommen - als zusätzliche Altersvorsorge. Das berichten mehrere Medien. Demnach will die Partei den Entwurf dazu auf ihrer heutigen Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon beschließen. Das Papier sieht vor, dass der Staat 100 Euro monatlich in einen Generationenpensionsfonds einzahlt. Das Geld soll dann mit Eintritt des Rentenalters zusätzlich zu bestehenden Rentenansprüchen ausgezahlt werden.