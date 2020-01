CSU will Internetkriminalität stärker bekämpfen

Die CSU will Kriminalität im Internet stärker bekämpfen. Das geht aus einem Papier der Landesgruppe hervor, das auf der Klausur der Partei in Seeon in der kommenden Woche beschlossen werden soll. Demnach will die CSU, dass Internet-Provider Einträge im Netz löschen müssen, wenn zu Straftaten aufgerufen wird. Die Provider sollen zudem verpflichtet werden, das Bundeskriminalamt über solche Fälle zu informieren. Auch das Strafrecht soll angepasst werden. Bei schweren Verbrechen soll zum Beispiel geprüft werden, ob auch unter 14-Jährige bestraft werden können.