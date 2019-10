per Mail teilen

Die CSU hat auf ihrem Parteitag in München für eine Ausweitung der Frauenquote gestimmt - allerdings in deutlich abgeschwächter Form. Die 40 Prozent-Quote, die bereits für Landesvorstand und Bezirksvorstände gilt, gilt zwar künftig auch für Kreisvorstände, aber nur als Soll- und nicht als Muss-Vereinbarung. Die CSU-Spitze hatte ursprünglich vorgeschlagen, die Frauenquote verpflichtend in den Kreisvorständen einzuführen.