Die CSU hat nun doch einen muslimischen Bürgermeisterkandidaten. Er tritt im oberbayerischen Neufahrn für die Partei an, der Ortsverband hat ihn am Abend einstimmig nominiert. Zuletzt hatte ein möglicher muslimischer CSU-Bürgermeisterkandidat in Wallerstein auf seine Kandidatur verzichtet. In der örtlichen Partei gab es Widerstand gegen seine Religionszugehörigkeit.