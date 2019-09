Die CSU hat offenbar ihr Klimakonzept einstimmig angenommen. Der Vorstand habe das Papier bei seiner Klausur am Starnberger See gebilligt, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Die CSU will Anreize für mehr Klimaschutz setzen, statt zum Beispiel eine CO2-Steuer einzuführen - unter anderem soll der Kauf energiesparender Kühlschränke, Waschmaschinen oder Trockner steuerlich gefördert werden. Mit dem Konzept will die CSU in die Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket gehen.