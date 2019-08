CSU-Landesgruppe will Mindestflugpreise

per Mail teilen

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag denkt über eine Strafsteuer für Billigflüge nach. Fluggesellschaften, die Tickets zu billig verkaufen, sollen dafür eine Extra-Abgabe zahlen. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) sagte der "Bild"-Zeitung, Neun-Euro-Tickets für Flüge in Europa hätten weder etwas mit Marktwirtschaft - noch mit Klimaschutz zu tun. Wer Flugtickets innerhalb Europas für weniger als 50 Euro verkauft, solle deshalb eine Kampfpreis-Steuer zahlen. Im Gegenzug will sich Dobrindt dafür einsetzen, dass Bahn-Fahrer weniger Mehrwertsteuer zahlen müssen. Die CSU-Abgeordneten im Bundestag wollen am Dienstag bei ihrer Herbst-Klausur über den Plan sprechen. Der Luftfahrtbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU), lehnt das ab. Der CDU-Politiker sagte, der Koalitionsvertrag verbiete Steuererhöhungen.