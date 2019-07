Unter dem Motto "Fifty Years of Pride" wird heute in Köln der Christopher Street Day gefeiert. Das Motto soll an die Proteste vor 50 Jahren in New York erinnern. Damals hatten Schwule, Lesben und Transsexuelle in der New Yorker Christopher Street gegen Übergriffe der Polizei demonstriert. Die Proteste gelten heute als Meilenstein im Kampf für die Rechte von Homosexuellen. Die Organisatoren in Köln rechnen mit mehreren Hunderttausend Besuchern.