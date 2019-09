CDU und rechtsextremer AfDler in einer Fraktion

per Mail teilen

Die CDU im Gemeinderat von Eilsleben bei Magdeburg hat einen rechtsextremen AfD-Politiker in ihre Fraktion aufgenommen. Das berichtet das ARD-Politikmagazin report Mainz. Zur Begründung hieß es, man habe dem AfD-Kandidaten die Mitarbeit in Ausschüssen ermöglichen wollen. Der Mann hatte an Neonaziaufmärschen teilgenommen, regelmäßig auf Facebook rechtsextreme Inhalte geteilt und sich als Fan von Bands mit dem Namen Ahnenblut oder Söhne des Hakenkreuzes bezeichnet. Die CDU erklärte, man habe sich darauf geeinigt, die Zusammenarbeit zu beenden, sobald ein Pressezirkus entstehe. Da die ARD über den Fall berichte, werde man die Fraktionsgemeinschaft wieder auflösen.