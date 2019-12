Der umstrittene CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz hat die Partei verlassen. Er war in die Kritik geraten, weil er früher Kontakte zur rechtsextremen Szene hatte und ein Neonazi-Tattoo trägt. Ist das Problem damit für den CDU-Landesverband gelöst?

Der Streit um den Kreistagsabgeordneten aus Löbnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt ins Wanken gebracht. Mit seinem Parteiaustritt wollte Möritz nach eigener Aussage Schaden von der CDU abwenden. Er ist also nicht gegangen worden, er ging von sich aus.

War die CDU Landesspitze zu passiv?

Für Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler an der Uni Halle, zeigt das "zögerliche Verhalten" der Landesspitze, dass sich die Partei in "Zerreißproben" befindet: "Bei den Christdemokraten gibt es zwei Flügel: Der rechte Flügel hat durchaus Sympathien mit Möritz - und es gibt den Mitte-Flügel, der eine starke Abgrenzung befürwortet gegenüber Populismus aber auch gegenüber rechts."

Dauer 4:01 min Höhne: "Immer wieder abweichen von Beschlüssen schadet" SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler im Gespräch mit Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler an der Universität Halle

"Führungspersonal hat in der Ost-CDU wenig Autorität"

In den ostdeutschen Verbänden seien die Strukturen im Vergleich zu den westdeutschen anders gewachsen, so Höhne: "Einzelne Akteure können vorpreschen und einer Partei einen anderen Dreh geben." Die Autorität des Führungspersonals gerate an der Basis ganz schnell an Grenzen.

Außerdem stehe die CDU mit Blick auf die Erfolge der AfD unter Druck, so Höhne im SWR: "Die CDU tut sich einfach schwer mit der richtigen Positionierung - also strikte Abgrenzung von der AfD oder sich aufeinander zubewegen." Nur, damit tue sie sich keinen Gefallen, weil für den Wähler nicht klar sei, wofür die CDU stehe, so die Meinung des Politikwissenschaftlers.

Der Richtungsstreit in der CDU Sachsen-Anhalt ist "substantiell"

Für ihn reiht sich der Fall Möritz ein in eine ganze Kette. Als Beispiele nannte er die "Causa Wendt" um den umstrittenen Polizeigewerkschafter. Den habe man auch als Signal an den rechten Flügel einsetzen wollen. Das sei schnell an den Koalitionspartnern, den Kenia-Parteien gescheitert. Darüber hinaus erinnerte Höhne an das gemeinsame Abstimmungsverhalten von Teilen der Union mit der AfD: "Da gab es eine Reihe von Punkten, die auf die Schwierigkeiten in der Substanz hindeuten."

Droht der CDU in Sachsen-Anhalt eine Spaltung?

Höhne, der auch stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin ist, rechnet nicht damit, dass sich die CDU in Sachsen-Anhalt spaltet. Aber es gebe eben einige Zerreißproben: "Man muss sich an einen Tisch setzen und die Probleme endlich beiseitelegen. Das ständige Abweichen vom Kurs, das ständige Hinterfragen des Führungspersonals und von Beschlüssen, das schadet der Union."