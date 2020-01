CDU-Spitze offen für weniger Wahlkreise

Die CDU-Spitze ist offen dafür, die Zahl der Wahlkreise in Deutschland zu verringern. Das berichten mehrere Medien nach Beratungen des Parteipräsidiums in Hamburg. Im Gespräch ist demnach eine Verkleinerung um beispielsweise zehn Prozent. Die Union hatte bisher in der Debatte weniger Wahlkreise strikt abgelehnt. Die FDP, Linke und Grüne hatten im November vorgeschlagen, die Zahl der Wahlkreise von derzeit 299 auf 250 zu reduzieren. Die Parteien ringen seit Jahren darum, die Zahl der Abgeordneten im Bundestag zu begrenzen. Eigentlich sind per Gesetz 598 Parlamentarier vorgesehen. Derzeit sitzen etwas mehr als 700 Abgeordnete im Bundestag. Grund dafür sind zahlreiche Überhang- und Ausgleichsmandate.