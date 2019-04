Die Frage, ob vorgeburtliche genetische Bluttest von der Krankenkasse zu bezahlen sind, ist umstritten. Vor der Debatte darüber im Bundestag wird sich das CDU-Präsidium heute damit beschäftigen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Diskussion über vorgeburtliche Gentests kurzfristig auf die Tagesordnung der Sitzung in Berlin gesetzt. Das hat eine Parteisprecherin bestätigt. Konkret geht es um die Frage, ob vorgeburtliche Gentests auf das Down-Syndrom (Trisomie 21) von den Krankenkassen bezahlt werden sollen.



Der Test sei sehr einfach, dürfe deshalb aber nicht zum Automatismus werden, sagt der Medizinethiker Giovanni Maio von der Universität Freiburg im SWR:

Keine feste Parteilinie

Der Bluttest ist umstritten, weil Eltern sich nach einem positiven Ergebnis möglicherweise für die Abtreibung entscheiden. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" gibt es innerhalb der Unionsfraktion sehr unterschiedliche Positionen. Kramp-Karrenbauer strebe keine feste Parteilinie an, möchte aber verhindern, dass der Streit über die Medien geführt werde.

Der "Gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen, Ärzten, Kliniken und Patientenbeauftragten" will voraussichtlich im Herbst darüber entscheiden, ob die vorgeburtlichen Bluttests auf Down Syndrom Kassenleistung werden sollen. Am Donnerstag wird der Bundestag in einer Debatte darüber beraten.