Auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig hat Parteichefin Kramp-Karrenbauer die Führungsfrage gestellt. Sie reagiert damit auf die andauernde Kritik an ihrer Führungsrolle. Ihr Karriere-Ende als Parteivorsitzende muss das trotzdem nicht bedeuten - im Gegenteil.

Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, wenn die Partei nicht bereit sei, ihren Kurs mitzugehen, solle sie dies heute beim Parteitag entscheiden. "Dann lasst es uns heute aussprechen. Dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute", erklärte die Parteichefin zum Schluss ihrer Rede.

Dauer 1:20 min Sendezeit 17:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP CDU-Bundesvorsitzende geht in die Offensive Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig ist die Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer in die Offensive gegangen. Sie forderte die rund 1000 Delegierten auf, sich selbstbewusst auf die Zukunft zu konzentrieren. Video herunterladen (3,4 MB | MP4)

Vorerst konnte Kramp-Karrenbauer die Frage für sich entscheiden. Die Delegierten reagierten mit minutenlangem, stehendem Applaus. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der den Parteitag leitete, sagte anschließend: "Der Applaus zeigt: Heute wird nicht Schluss gemacht, Annegret. Heute geht es erst richtig los."

Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf dem CDU-Parteitag ihren Rücktritt vom Parteivorsitz angeboten. Warum das aber wohl nicht ihr Karriere-Ende bedeutet, weiß SWR-Reporterin Sabine Hackländer.

Dauer 0:59 min Was hat es mit Kramp-Karrenbauers Rücktrittsangebot auf sich? Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf dem CDU-Parteitag ihren Rücktritt vom Parteivorsitz angeboten. Warum das aber wohl nicht ihr Karriere-Ende bedeutet, weiß SWR-Reporterin Sabine Hackländer.

Merz gibt sich loyal

Auch Friedrich Merz - AKKs Gegenkandidat um den Parteivorsitz - äußerte demonstrativ seine Loyalität zu Kramp-Karrenbauer. "Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung", sagte Merz. Kramp-Karrenbauer habe eine "kämpferische, mutige und nach vorn zeigende Rede gehalten", lobte er.

Nach der Wahlschlappe der CDU in Thüringen hatte Merz das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht" bezeichnet und dafür vor allem Kanzlerin Merkel verantwortlich gemacht. Kramp-Karrenbauer war wegen der schlechten Wahlergebnisse und schwacher Umfragewerte für sie persönlich und die Partei heftig in die Kritik geraten.

Mehr Umwelt, mehr Klimaschutz

In Zunkunt will Kramp-Karrenbauer die Themen Umwelt- und Klimaschutz mehr in den Mittelpunkt rücken: "Wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung. Das ist keine Erfindung von Greenpece, das ist keine Erfindung der Grünen". Das C für "Christlich" im Parteinamen sei "verdammt ernst". Greenpeace-Aktivisten hatten den Buchstaben am Donnerstag als Kritik auf die Klimapolitik der Partei aus der Berliner Parteizentrale entwendet.

Silvia Breher ist neue Vize-Chefin

Die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breher wurde zur neuen CDU-Vizevorsitzenden gewählt. Sie wird damit Nachfolgerin von Ursula von der Leyen, die als EU-Komissionspräsidentin nach Brüssel wechselt. Breher war die einzige Kandidatin für das Amt und erhielt 82 Prozent der Stimmen.

Silvia Breher, neue Vizevorsitzende der CDU dpa Bildfunk picture alliance/Michael Kappeler/dpa

Merkel dankt der Partei und ruft zur Einheit auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Partei in ihrer Rede zu Geschlossenheit aufgerufen. Nur dann könne man das diesjährige Motto des Parteitags Realität werden lassen und "Deutschlands starke Mitte" werden.

In ihrer Rede erinnerte Merkel außerdem an ihre Wahl zur Kanzlerin vor genau 14 Jahren. Sie nannte den 22. November 2005 einen besonderen Tag und dankte der Partei für ihre Unterstützung. Die CDU stelle seit Jahrzehnten den Kanzler. Das sei Anlass zur Demut und Dankbarkeit.