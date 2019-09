per Mail teilen

Im Kampf gegen den Klimawandel schlägt die CDU vor, die Steuer auf Tickets für alle Flüge innerhalb Deutschlands zu verdoppeln. Für Kurzstreckenflüge im Inland unter 400 Kilometern solle sie verdreifacht werden, heißt in einem Beschluss der Partei. Derzeit liegt die Ticketsteuer für Inlandsflüge bei rund 7,40 Euro. Im Gegenzug soll Bahnfahren billiger werden. Dafür will die CDU die Mehrwertsteuer auf Fahrkarten für Fernzüge verringern. Am Montag entscheidet die CDU-Spitze über die Vorschläge.